Туристку убило молнией в горах Красноярского края
Все произошло в Ермаковском районе.
Фото: www.globallookpress.com / Martin Braito
Туристку убило молнией во время подъема на горный пик Звездный на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Уточняется, что все произошло в Ермаковском районе. Туристическая группа из 14 человек совершала поход в горах пригородного парка «Ергаки». Когда они начали подъем на пик Звездный, погода на высоте 400 метров сильно ухудшилась. В небе раздался гром — молнией ударило женщину, она скончалась. Травмы также получили двое мужчин.
В настоящее время на место направлена группа спасателей и следователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток погиб после удара молнии в лесном массиве Болотнинского района Новосибирской области.
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