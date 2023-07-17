Туристку убило молнией в горах Красноярского края

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 79 0

Все произошло в Ермаковском районе.

Туристку убило молнией в горах Красноярского края

Фото: www.globallookpress.com / Martin Braito

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Туристку убило молнией во время подъема на горный пик Звездный на юге Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Уточняется, что все произошло в Ермаковском районе. Туристическая группа из 14 человек совершала поход в горах пригородного парка «Ергаки». Когда они начали подъем на пик Звездный, погода на высоте 400 метров сильно ухудшилась. В небе раздался гром — молнией ударило женщину, она скончалась. Травмы также получили двое мужчин.

В настоящее время на место направлена группа спасателей и следователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подросток погиб после удара молнии в лесном массиве Болотнинского района Новосибирской области.

Тема:
Погода
17 июл
Под водой скрылись улицы: режим ЧС ввели в Саратовской области из-за ливней
16 июл
Природный апокалипсис близко? Почему курортные регионы медленно уходят под воду
14 июл
Пропавшего при подтоплении на Кубани подростка нашли мертвым
14 июл
Челябинск накрыло дымом от пожаров в Свердловской области
14 июл
Российские туристы не могут покинуть Индию из-за наводнения
13 июл
Тела еще двоих человек обнаружили в подтопленном Туапсе
13 июл
Остался кухонный гарнитур: очевидец рассказал об унесенном в море домике в Туапсе
13 июл
Смыло вместе с домом: тела двоих пропавших при подтоплениях обнаружены на Кубани
13 июл
В Индии 15 российских туристов оказались заблокированы в горах из-за наводнений
13 июл
В Туапсе возбудили уголовное дело после пропажи четырех жителей из-за разгула стихии
+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.12
-0.06 101.20
0.52
Подумай дважды: китайский совет дня на понедельник, 17 июля

Последние новости

10:53
С девочкой, пострадавшей на Крымском мосту, работают психологи: подробности
10:48
Под водой скрылись улицы: режим ЧС ввели в Саратовской области из-за ливней
10:37
Грузовые автоперевозки резко подорожали в России
10:29
Моргенштерн* обжаловал штраф за отсутствие маркировки иноагента
10:26
В СКР заявили о причастности украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту
10:22
«Все признаки»: Захарова назвала причастных к атаке на Крымский мост

Сейчас читают

Два человека погибли в результате ЧП на Крымском мосту
Выжила чудом: что известно о девочке, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту
Чудесное спасение: в Тихом океане моряк с собакой три месяца дрейфовали на лодке
Голоса в голове, истинная депрессия и бред сумасшедшего: психиатр Слуцкин о реальной жизни душевно больных

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео