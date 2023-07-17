«На верном пути»: в США спрогнозировали полный крах ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 919 0

Бывший американский разведчик Риттер спрогнозировал полное поражение ВСУ к концу лета

«На верном пути»: в США спрогнозировали полный крах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

Даже поставки кассетных боеприпасов не спасут боевиков от полного провала.

Украина потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

«Они на верном пути к этому», — сказал он.

В подтверждение своих слов он привел факт истощения боеприпасов у боевиков, что также признает и президент США Джо Байден. При этом решение Белого дома поставить Киеву кассетные боеприпасы не изменит ситуацию в зоне спецоперации, отметил Риттер.

Накануне, 16 июля, Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин своей стратегией по Украине нанес сильный удар по позициям лидера киевского режима Владимира Зеленского в мире.

Тема:
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