«На верном пути»: в США спрогнозировали полный крах ВСУ

Бывший американский разведчик Риттер спрогнозировал полное поражение ВСУ к концу лета
Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko
Даже поставки кассетных боеприпасов не спасут боевиков от полного провала.
Украина потеряет способность проводить крупномасштабные военные действия к концу лета. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.
«Они на верном пути к этому», — сказал он.
В подтверждение своих слов он привел факт истощения боеприпасов у боевиков, что также признает и президент США Джо Байден. При этом решение Белого дома поставить Киеву кассетные боеприпасы не изменит ситуацию в зоне спецоперации, отметил Риттер.
Накануне, 16 июля, Владимир Путин впервые прокомментировал поставку кассетных боеприпасов Киеву. Глава государства заявил, что Москва оставляет за собой право на «зеркальные действия» в случае их применения украинской стороной в зоне спецоперации.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин своей стратегией по Украине нанес сильный удар по позициям лидера киевского режима Владимира Зеленского в мире.
- 19 июл
- Путин об участниках СВО: тяжелейшая работа в условиях угрозы жизни и здоровья
- 19 июл
- ВС РФ заняли железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области
- 19 июл
- Дрон-камикадзе «Упырь» за секунду уничтожил катер ВСУ — эксклюзивные кадры
- 19 июл
- Минобороны сообщило о сбитом украинском самолете Су-25 в ДНР
- 19 июл
- Российские военные нанесли групповой удар по объектам ВСУ в Одессе и авиабазе Канатово
- 19 июл
- Мэр Одессы Труханов заявил о самой масштабной атаке с начала спецоперации
- 19 июл
- Удары возмездия: что известно об ответе России на теракт на Крымском мосту
- 19 июл
- «Посеять смуту»: в МИД прокомментировали якобы переговоры России и США
- 19 июл
- «Всеобщая усталость»: Западу предрекли поражение из-за провала контрнаступления ВСУ
- 19 июл
- «Из других данных»: кассетные боеприпасы могут находиться сейчас в Артемовске
Читайте также
77%
0.51 102.44
0.41
Нашли ошибку?