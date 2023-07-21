Спрятан в кустах: российские бойцы сделали неожиданную находку в зоне СВО
Российские бойцы нашли брошенный танк Т-64 в ДНР
Фото, видео: © РИА Новости / Андрей Стенин; 5-tv.ru
Объект был замаскирован за стеной заброшенного здания.
На окраине одного из населенных пунктов ДНР украинские боевики бросили абсолютно целый танк Т-64 БМ, да еще и с боекомплектом. Бронемашину обнаружили бойцы Росгвардии и сотрудники военной контрразведки во время совместного рейда.
Находка была замаскирована за стеной заброшенного здания в густых кустах. Таблички на французском языке на корпусе боевой машины свидетельствуют о том, что, скорее всего, она предназначалась для Алжира.
Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации (СВО) по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт мирным путем власти Украины проигнорировали, поэтому Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
- 22 июл
- Авиация ВС РФ поразила более десяти мест скопления ВСУ на запорожском направлении
- 22 июл
- Ситуация на грани? Стало известно о массовом бунте боевиков ВСУ на передовой
- 22 июл
- В Белом доме заявили о значительных потерях ВСУ в ходе контрнаступления
- 21 июл
- В Белом доме заявили об обсуждении Байденом и Зеленским поставок ATACMS
- 21 июл
- В ООН обеспокоены сообщениями о применении ВСУ американских кассетных боеприпасов
- 21 июл
- Путин провел совещание с Совбезом. Главные заявления
- 21 июл
- «Не сможет изменить ситуацию»: Белый дом определился по срокам поставок F-16 на Украину
- 21 июл
- «Мы должны убедиться»: МИД РФ разъяснил новые правила в Черном море
- 21 июл
- «Нашла способ»: как Россия отключила главную ракету ВСУ
- 21 июл
- «Очень важно»: стало известно, как Путин относится к певцу SHAMAN
Читайте также
77%
-0.47 100.66
-1.17
Нашли ошибку?