Полковник Алехин раскрыл новую задачу РФ после наступления Украины

ВСУ полностью проваливают хваленое контрнаступление и несут большие потери.

Основной целью российской армии после наступления украинских боевиков является отвод ВСУ от левого берега Днепра с помощью нанесения ударов по Харькову, Одессе и Николаеву. Об этом в беседе с изданием URA.RU рассказал полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

С 4 июня 2023 года Украина проводит масштабное контрнаступление, в основном, они делают акцент на запорожское направление. По словам эксперта, ВСУ планировали отрезать нашу группировку в Донбассе, выйти на Мелитополь и дальше занять флотом Азовское море. В данный момент противник бросает все резервы, а значит, сил у украинской армии не остается, она постепенно выдыхается.

По словам полковника, российская армия все делает правильно — после ослабления сил ВСУ наши бойцы нанесут ответный удар. Вероятнее всего, нанесен он будет севернее Харькова, в то же самое время может начаться атака на Николаев и Одессу. Разумеется, удар придется исключительно на военную и портовую инфраструктуру.

Первостепенная задача для ВС РФ — отрезать противника от левобережной территории, куда входит Запорожье, Херсон, Донбасс, Луганщина, утверждает эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские бойцы отразили 13 атак украинских боевиков.