Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты

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Виктория Сытник
Виктория Сытник 179 0

Морпехи «Струна» и «Рокот» приняли участие в съемках клипа Юты «За ленту»

Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Тема:
Спецоперация

До этого момента военнослужащий закрывал лицо маской, его отличительным символом был лишь красный рюкзак.

Легендарный морпех «Струна» открыл лицо в новом клипе Юты на песню «За ленту». Всего за час видеоролик собрал несколько сотен тысяч просмотров.

Прошлым летом во время боев за Мариуполь морпех с позывным «Струна» получил ранение, в результате чего потерял ногу, а осенью он был удостоен звания Героя России. Воодушевившись поступком молодого человека, Юта даже посвятила российскому бойцу песню с созвучным названием «Струна». Все это время военнослужащий не показывал свое лицо, его отличительным символом был лишь красный рюкзак.

Российский боец впервые решился снять маску и открыть свое лицо в новом клипе Юты «За ленту». Также в видеоролике появился и морпех с позывным «Рокот», который подорвался вместе со «Струной» во время боев за Мариуполь. Даже в столь страшный момент российские военнослужащие стали шутить друг над другом, пытаясь не воспринимать близко к сердцу столь тяжелое событие.

«Что? Не добежал?», — иронично подметил «Рокот».

В клип Юты также вошли документальные кадры событий СВО. В своем ролике певица отдала дань всем военнослужащим, которые сейчас сражаются на передовой.

«Слова „Мы поживем еще на этом свете! Дай Бог мирного неба нашим детям!“ адресованы тем, кто сегодня на линии фронта сражается с врагом, и тем, кто работает в тылу. Однажды будет Победа, наши мальчики вернутся домой. Им никогда не забыть, через что пришлось пройти. И нам не забыть — мы будем чтить память павших. Мы будем гордиться своими героями. Мы будет жить», — убеждена Юта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юта считает, что сила морпеха с позывным «Струна» отражается в глазах.

Тема:
Спецоперация
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