Собянин подарил свой пистолет уходящему в зону СВО бойцу

Мэр Москвы Сергей Собянин подарил пистолет отправляющемуся на военную операцию лейтенанту
Фото, видео: 5-tv.ru
Московский градоначальник пожелал удачи молодому человеку и его товарищам и поблагодарил их за выбор самоотверженной работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения пункта отбора контрактников подарил свое личное оружие — пистолет Ярыгина — уходящему в зону спецоперации бойцу. Видео опубликовано в Telegram-канале градоначальника.
Собянин сердечно напутствовал молодого человека по имени Иван, который сегодня приказом министра обороны РФ был произведен в лейтенанты. Мэр поблагодарил бойца и его товарищей за выбор самоотверженной работы.
«И, Иван, хотел от себя лично еще сделать подарок. Это мое личное оружие, я переоформил его на тебя, пусть он принесет тебе удачу», — сказал мэр, вручая лейтенанту оружие в подарочной коробке.
По словам Собянина, на службу по контракту записались десять тысяч москвичей, а еще 20 тысяч горожан находятся в зоне спецоперации в рамках частичной мобилизации.
Пистолет Ярыгина «Грач» — самозарядный пистолет российского производства. Разработан под руководством заслуженного конструктора РФ Владимира Ярыгина, производится на Ижевском механическом заводе.
Как сообщал 5-tv.ru, в декабре прошлого года Сергей Собянин посетил линию обороны в Луганской народной республике и встретился с военнослужащими. По словам мэра, он помогал обустривать рубежи, устанавливать генераторы, печки, проводить освещение и строить медицинские пункты.
- 26 июл
- Главная угроза: чего больше всего опасаются боевики ВСУ в зоне СВО
- 26 июл
- Британия заблокировала выступление российского докладчика на Совбезе по Украине
- 26 июл
- «Право на жесткие меры»: Захарова отреагировала на очередные атаки Украины
- 26 июл
- «Более тысячи за месяц»: ВСУ теряют огромное количество дронов в зоне СВО
- 26 июл
- Российские бойцы отбили массированную атаку ВСУ на ореховском направлении
- 26 июл
- Минобороны сообщило об успешном наступлении на куземовском направлении
- 26 июл
- «Пустили на убой»: в Эритрее раскрыли ужасную правду об Украине
- 26 июл
- «С крайним недоумением»: Захарова указала главе ЮНЕСКО на превышение полномочий
- 26 июл
- «С четырех утра»: как ВСУ пытаются прорвать оборону в Запорожской области
- 26 июл
- «Как говорил мой дядя»: Кеннеди-младший призвал к диалогу с Россией
Читайте также
73%
-0.40 99.69
-0.67
Нашли ошибку?