Подполье раскрыло детали ударов по наемникам в Николаеве
В Николаевской области Украины поражены базы иностранных военнослужащих
Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov
Трупы западных «солдат удачи» вывозили в течение двух дней.
Армия России ответила на теракт на Крымском мосту на побережье Николаевской области Украины. В этом месте было уничтожено, как минимум, четыре места расположения иностранных наемников, сообщает активист подполья в интервью РИА Новости.
По словам подпольщика, российская ракета поразила Коблево, находящееся рядом с Одессой. С началом спецоперации (СВО) в местный дом отдыха были завезены иностранные военные и неонационалисты с Западной Украины.
Также прилеты поразили отель «Кристалл» и базу отдыха «Голубой Факел».
Военнослужащий рассказал, что украинские боевики перекрыли дорогу к местам сосредоточения иностранцев и не стали разбирать завалы, так как боялись повторных российских ударов. Из-за этого количество погибших выросло вдвое. Трупы вывозили в течение двух дней.
Также стали известны подробности удара по расположению наемников в гостинице «Ингул».
«Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля», — заявил солдат.
Прежде Минобороны заявило об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также топливной инфраструктуры и складам с боеприпасами ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.
Владимир Владимирович подчеркнул, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru писал, что ветеран СВО вернулся в день рождения своей дочери и довел всех до слез.
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