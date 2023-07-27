Подполье раскрыло детали ударов по наемникам в Николаеве

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 125 0

В Николаевской области Украины поражены базы иностранных военнослужащих

Подполье раскрыло детали ударов по наемникам в Николаеве

Фото: www.globallookpress.com / Yevhen Lubimov

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Тема:
Спецоперация

Трупы западных «солдат удачи» вывозили в течение двух дней.

Армия России ответила на теракт на Крымском мосту на побережье Николаевской области Украины. В этом месте было уничтожено, как минимум, четыре места расположения иностранных наемников, сообщает активист подполья в интервью РИА Новости.

По словам подпольщика, российская ракета поразила Коблево, находящееся рядом с Одессой. С началом спецоперации (СВО) в местный дом отдыха были завезены иностранные военные и неонационалисты с Западной Украины.

Также прилеты поразили отель «Кристалл» и базу отдыха «Голубой Факел».

Военнослужащий рассказал, что украинские боевики перекрыли дорогу к местам сосредоточения иностранцев и не стали разбирать завалы, так как боялись повторных российских ударов. Из-за этого количество погибших выросло вдвое. Трупы вывозили в течение двух дней.

Также стали известны подробности удара по расположению наемников в гостинице «Ингул».

«Туда вначале прилетела четко российская ракета, а потом ракета украинского ПВО. Разбирали завалы тоже долго, и оцепление сняли ближе к 12.00 21 июля», — заявил солдат.

Прежде Минобороны заявило об ударах возмездия за теракт на Крымском мосту по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров, а также топливной инфраструктуры и складам с боеприпасами ВСУ в районах Одессы, Ильичевска и Николаева.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.

Владимир Владимирович подчеркнул, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что ветеран СВО вернулся в день рождения своей дочери и довел всех до слез.

Тема:
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