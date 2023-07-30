Стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 15 0

WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести переговоры по Украине без России

Стало известно о планах Саудовской Аравии провести переговоры по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Carsten Reisinger

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Тема:
Спецоперация

Ожидается, что во встрече примут участие представители 30 стран. Однако России в этом списке нет.

Саудовская Аравия собирается провести в августе переговоры по урегулированию конфликта на Украине. О планах государства рассказало издание The Wall Street Journal.

По информации газеты, на встречу приглашены представители порядка 30 государств. При этом в списке Россия не значится.

«Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины», — говорится в материале.

По предварительным данным, переговоры состоятся в Джидде 5–6 августа. Официально об этом власти Саудовской Аравии не объявляли.

До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что Москва готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на проводимую политику коллективного Запада. Российский лидер также прокомментировал предложенную африканскими странами мирную инициативу по разрешению конфликта. Президент подчеркнул, что она наравне с китайским и другими аналогичными предложениями могут быть положены в основу выстраивания мирных процессов. Однако здесь встает вопрос — хочет ли этого Украина? Постольку от переговоров отказалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как США мешают переговорам России и Украины.

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