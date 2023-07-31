Песков: Киев прибег к тактике террористических актов на фоне отчаяния

Киевский режим выбрал тактику террористических актов на фоне отчаяния, вызванного провалом западной помощи Украине. Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Киев не сумел реализовать полученные извне многомиллиардные ресурсы. Отсутствие успехов и сложная ситуация в стране заставили украинскую сторону искать новые подходы и прибегнуть к тактике террористических актов, что жестко порицается.

«Это отвратительно, будем с этим продолжать бороться. Однозначно об успехах киевскому режиму говорить не приходится», — прокомментировал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что конфликт Москвы и Киева начал сдвигаться на российские территории. По его словам, спецоперация РФ якобы привела к «банкротству на поле боя». В Кремле подобные высказывания опровергли.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле отреагировали на атаку беспилотников на «Москву-сити».