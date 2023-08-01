«Сами решают»: как в Белом доме отреагировали на атаки ВСУ по территории России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

В Белом доме ушли от ответа на вопрос об осуждении атак ВСУ по территории РФ

«Сами решают»: как в Белом доме отреагировали на атаки ВСУ по территории России

Фото: www.globallookpress.com / Kaniuka Ruslan

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Между тем западные страны продолжают накачивать киевский режим оружием, которое используется не только в военных целях.

Вашингтон не поощряет и не способствует нанесению ударов боевиками по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, уйдя от ответа на вопрос о том, выступают ли США против таких действий киевского режима.

«Мы обсуждали с украинцами наши озабоченности касательно ударов внутри России, они сами отвечают за выбор целей и свои действия», — продолжил Кирби в интервью CNN, подчеркнув, что США сфокусированы на поставках оружия для контрнаступления ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе анонсировали новый этап контрнаступления ВСУ.

Тема:
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