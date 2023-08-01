Минобороны сообщило о пресечении попытки атаки дронами Москвы и области

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 169 0

Два беспилотника были сбиты еще на подлете к столице.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Киевский режим предпринял попытку атаки беспилотниками Москвы и Московской области. О пресечении террористических действий неонацистов сообщили в Минобороны.

«Ночью 1 августа пресечена попытка террористической атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами по объектам в городе Москве и Московской области», — говорится в сообщении.

Уточняется, что два дрона были уничтожены в воздуха над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов. Однако один беспилотник после подавления средствами РЭБ потерпел крушение на территории нежилых зданий Москвы-Сити.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате атаки беспилотников в башне IQ Москвы-Сити нарушено остекление фасада на площади 150 квадратных метров.

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