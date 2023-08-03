«Горела очень ярко»: Михалков о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии

Профессия отблагодарила ее за преданность делу.

Режиссер Никита Михалков назвал актрису Ирину Мирошниченко настоящей звездой, у которой есть особенная энергия, дарованные свыше.

«Господь дал ей талант, обворожительную внешность, огромную энергию — и жизненную, и творческую», — заявил он в интервью «Известиям».

По его словам, ее плата за столь струящийся фонтан жизни была в том, что она не реализовалась как женщина в роли матери.

«Она принесла в жертву все остальные радости жизни женщины — семью, материнство, создание дома в самом большом смысле этого слова. Она горела в своей работе и горела очень ярко», — отметила он.

Режиссер считает, что кинематограф отблагодарил ее за преданность делу и подарил роли в великих произведениях драматургов и в фильмах великих режиссеров. Благодаря своему трудолюбию Мирошниченко испытала счастье быть любимицей миллионов сполна.

«Она сумела сберечь себя и свою жизнь от разъедающих сплетен, от ненужной публичности, от чужих и злых глаз и развязанных языков», — добавил Михалков.

Повторила судьбу своих героинь: чем пожертвовала Мирошниченко ради кино

Народной артистке России Ирине Мирошниченко стало плохо еще 31 августа. 81-летняя женщина самостоятельно вызвала карету скорой помощи, после чего ее госпитализировали в больницу. Там врачи обнаружили инфекционное заболевание в затяжной форме.

Артистку поместили в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Спустя некоторое время стало известно, что звезды фильмов «Я шагаю по Москве» и «Зимняя вишня» остановилось сердце.

Однако врачи не перестали бороться за жизни пациентки и через некоторое время смогли восстановить ритм. Но этого не хватило надолго. К сожалению, вскоре состояние женщины вновь ухудшилось. Вирусная инфекция затронула сердце, женщина умерла.

Ранее 5-tv.ru писал, что названы дата и место похорон Ирины Мирошниченко.