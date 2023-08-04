«До последнего за рулем»: Верник раскрыл неожиданное увлечение Мирошниченко

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 2 755 0

Вадим Верник: Ирина Мирошниченко увлекалась автомобилями и вождением

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Арутюнов; www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

Актриса обожала машины и предпочитала самые шикарные средства передвижения.

Народная артистка Ирина Мирошниченко скончалась 3 августа на 82-м году жизни. Заместитель директора по связям с общественностью Московского Художественного театра имени Чехова рассказал эксклюзивно сайту 5-tv.ru об неожиданном увлечении покойной актрисы. Оказалось, что женщина была не только талантлива на сцене, но и виртуозна за рулем. Она была заядлой автолюбительницей.

«Она ездила до последнего за рулем. Последние годы, конечно, нет, но она обожала водить машину. Она яркая, красивая женщина и машины у нее всегда были шикарные. Самые лучшие. Она, действительно, любила водить машину», — признался Верник.

Ранее 5-tv.ru, сообщал, что Вадим Верник рассказал о любви Ирины Мирошниченко к театру. Она прослужила почти 60 лет в МХТ. И все эти годы являлась ведущей актрисой и сыграла много знаковых ролей.

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