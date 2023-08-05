Доброволец из Кургана рассказал, как общение на якутском языке запугало ВСУ

Сотрудник курганского военкомата Алексей Вишникин дважды побывал в зоне спецоперации (СВО) в качестве добровольца. Военный пенсионер с опытом службы в Таджикистане в числе первых отправился помогать российским солдатам. В интервью изданию URA.RU он рассказал, как якуты смогли запугать врага.

На пенсию 50-летний Вишникин вышел в 2009 году в звании старшего прапорщика. В день начала спецоперации, 24 февраля 2022 года, он работал гражданским сотрудником курганского комиссариата. Параллельно в пригороде Кургана строил дом, посвящая почти все свободное время жене и младшим приемным детям. Его супруга не понаслышке знает о зверствах ВСУ — восемь лет назад бежала из Луганска, подальше от обстрелов.

Так, после начала спецоперации курганец решил отправиться на фронт. По словам Вишникина, тогда он столкнулся с «другой войной», более современной и технологичной. Несмотря на большой боевой опыт, многому пришлось обучаться заново.

Больше половины добровольцев во взводе были якуты. Это было сделано для того, чтобы солдаты общались между собой на якутском языке и путали противника. Такая хитрость сработала.

«ВСУшники перехваты делали и напугались, что сюда заходят подразделения из Чечни и ополчение с Донецка, и будет жестко. Они от нас просто убегали, уезжали, в домах хлеб горячий бросали. И первое время практически не давали боя», — вспоминает боец.

Вишникина наградили медалью «За отвагу» за успешный штурм двух сел — Вавилово и Центральное. В первый раз в зоне СВО мужчина провел три месяца вместо двух, оформленных в контракте. Вернувшись в Курган, Вишникин устроился в военкомат. В сентябре 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, он начал работу с призывниками, а уже в октябре снова оказался на линии фронта.

Ранее 5-tv.ru писал, что стелу в честь погибшего героя спецоперации открыли в Тамбове.