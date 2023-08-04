Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ

Боевики попытались ударить по военно-морской базе.
Фото: www.globallookpress.com / Igor Evdokimov
Запрет на движение судов в порту Новороссийска сняли после неудачной атаки боевиков. Об этом сообщил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).
Уточняется, что сейчас КТК отводит танкер от выносного причального устройства и и ставит под загрузку следующий танкер. На другом причале продолжается погрузка еще одного судна.
В пятницу, 4 августа, в Минобороны сообщили, что ВСУ провалили атаку на военно-морскую базу Новороссийска. Для осуществления задуманного неонацисты использовали безэкипажные катеры. Однако все пошло не по плану: наводные беспилотники были уничтожены.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минобороны Сергея Шойгу, в деле борьбы с украинскими террористами всегда важно действовать на упреждение.
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