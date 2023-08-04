Запрет на движение судов в Новороссийске сняли после атаки ВСУ

Запрет на движение судов в порту Новороссийска сняли после неудачной атаки боевиков. Об этом сообщил Каспийский трубопроводный консорциум (КТК).

Уточняется, что сейчас КТК отводит танкер от выносного причального устройства и и ставит под загрузку следующий танкер. На другом причале продолжается погрузка еще одного судна.

В пятницу, 4 августа, в Минобороны сообщили, что ВСУ провалили атаку на военно-морскую базу Новороссийска. Для осуществления задуманного неонацисты использовали безэкипажные катеры. Однако все пошло не по плану: наводные беспилотники были уничтожены.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению главы Минобороны Сергея Шойгу, в деле борьбы с украинскими террористами всегда важно действовать на упреждение.