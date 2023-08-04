Почему немцы до сих не отправили киевскому режиму БМП и комплексы ПРО?

Киевский режим может оказаться без оружия, обещанного от Германии. Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на еженедельно обновляемый список немецкого Минобороны.

«Если сравнить, что было добавлено (в список. — Прим. ред.) после визита Зеленского в мае, когда был анонсирован крупный пакет военной помощи, то складывается очень интересная картина», — указал проводивший расследование журналист Грегор Швунг.

Так, немцы до сих пор не отправили Киеву 20 БМП Marder, четыре комплекса ПРО IRIS-T и 12 стартовых установок.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что содержание Вооруженных сил обходится Украине в 55 миллиардов долларов в год.