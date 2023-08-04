Боевики продолжают нести существенные потери и испытывать нехватку оружия.

В НАТО допустили серьезную ошибку, посчитав, что Украина сможет противостоять российской армии. В итоге, сегодня боевики отказываются идти в контрнаступление из-за провалов, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

«В этих обстоятельствах имеет ли смысл просить украинцев умирать тысячами?» — задался он вопросом.

Макгрегор отметил, что, помимо существенных потерь, киевский режим испытывает нехватку боеприпасов, запасы которых также иссякли у США и стран НАТО.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что киевский режим может оказаться без оружия, обещанного от Германии.