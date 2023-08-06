В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы мира» Зеленского

В Джидде (Саудовская Аравия) проходят консультации по урегулированию конфликта вокруг Украины. Как сообщает газета Corriere della sera, его участники решили создать специальные рабочие группы для обсуждения так называемой «формулы мира», выдвинутой главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Отмечается, что ряд участников переговоров пришли к выводу, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения». Дальнейшие встречи для обсуждения этого вопроса могут состояться до конца этого года. Однако точные даты пока не были определены.

В консультациях принимают участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимает. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях. Он указал, что без Москвы эти встречи будут бессмысленны. Также известно, что Саудовская Аравия проинформирует РФ об итогах встречи в Джидде.

The Telegraph: Зеленский играет с огнем, из-за него пострадают многие

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад давит на Зеленского для начала переговоров с Россией.