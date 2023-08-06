В Джидде решили создать группы для обсуждения «формулы мира» Зеленского

Когда состояться встречи — пока неизвестно.
Фото: www.globallookpress.com / Pool /Ukrainian Presidentia
В Джидде (Саудовская Аравия) проходят консультации по урегулированию конфликта вокруг Украины. Как сообщает газета Corriere della sera, его участники решили создать специальные рабочие группы для обсуждения так называемой «формулы мира», выдвинутой главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Отмечается, что ряд участников переговоров пришли к выводу, что «уважение территориальной целостности и суверенитета Украины должно лежать в основе любого мирного соглашения». Дальнейшие встречи для обсуждения этого вопроса могут состояться до конца этого года. Однако точные даты пока не были определены.
В консультациях принимают участие представители порядка 30 государств, среди которых США, Великобритания, страны ЕС и другие. Россия участия не принимает. В связи с этим президент Мексики также отказался от участия в консультациях. Он указал, что без Москвы эти встречи будут бессмысленны. Также известно, что Саудовская Аравия проинформирует РФ об итогах встречи в Джидде.
The Telegraph: Зеленский играет с огнем, из-за него пострадают многие
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад давит на Зеленского для начала переговоров с Россией.
- 6 авг
- На Украине признали, что Польша будет «близким другом» страны лишь до окончания конфликта
- 6 авг
- Российские бойцы уничтожили с помощью дрона «Ланцет» бронетехнику ВСУ
- 5 авг
- На Украине сообщили о взрывах в Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях
- 5 авг
- Зеленский признал: Запад давит на него, чтобы пойти на переговоры с Россией
- 5 авг
- Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне СВО
- 5 авг
- «Делаем все: голова, руки, ноги, живот»: как врачи работают в зоне спецоперации
- 5 авг
- Шойгу вручил награды военнослужащим группировки войск «Центр» за героизм
- 5 авг
- Разведка с воздуха: лучшее видео из зоны СВО за день
- 5 авг
- Названа причина повреждения танкера в Керченском проливе
- 5 авг
- «Собираются избавиться от марионетки»: В США упал уровень поддержки Украины
Читайте также
65%
1.03 103.84
1.31
Нашли ошибку?