Российские Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

Также штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям живой силы противника сразу на нескольких направлениях.

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

В зоне спецоперации российскими бомбардировщиками Су-34 группировки войск «Юг» были уничтожены пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — в районе населенных пунктов Серебрянка и Ивановское. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Он отметил, что удары по позициям националистов наносились управляемыми боеприпасами УМПК-500.

Кроме того, штурмовики Су-25 нанесли удары по скоплениям живой силы на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Вместе с тем артиллерия группировки поразила позиции склад боеприпасов ВСУ. Также были уничтожены три 120-миллиметровых миномета, противотанковая пушка МТ-12 и буксируемая гаубица М102 противника.

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ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу наградит экипаж танка «Алеша», совершившего подвиг в зоне спецоперации.

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