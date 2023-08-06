В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации
В отношении хулигана расследуется два уголовных дела.
Фото, видео: Telegram / УМВД России по Забайкальскому краю /mediamvd; ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков ; 5-tv.ru
В Забайкальском крае задержали одного из участников нападения на участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Инцидент произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. В одном из кафе группа агрессивно настроенных лиц начала приставать к другой компании, в которой и находился участник спецоперации. Последние не поддавались на провокации и ушли из заведения. Однако первых это еще больше разозлило — последовали за ними и напали. В результате участник спецоперации получил телесные повреждения.
В пресс-службе ведомства уточнили, что был задержан 27-летний мужчина. В отношении него расследуются несколько уголовных дел: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников спецоперации как к своим и делать это по зову сердца.
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