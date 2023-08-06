В Забайкалье задержан один из напавших на участника спецоперации

В Забайкальском крае задержали одного из участников нападения на участника спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 5 августа в селе Нерчинский Завод. В одном из кафе группа агрессивно настроенных лиц начала приставать к другой компании, в которой и находился участник спецоперации. Последние не поддавались на провокации и ушли из заведения. Однако первых это еще больше разозлило — последовали за ними и напали. В результате участник спецоперации получил телесные повреждения.

В пресс-службе ведомства уточнили, что был задержан 27-летний мужчина. В отношении него расследуются несколько уголовных дел: «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом» и «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин призвал всех чиновников относиться к семьям участников спецоперации как к своим и делать это по зову сердца.