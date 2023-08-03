Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Мирошниченко

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким покойной актрисы Ирины Мирошниченко. Народная артистка РСФСР скончалась сегодня, 3 августа, в больнице.

«Она принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров — легендарных „мхатовцев“, посвятивших свою жизнь театру и творчеству», — написано в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Путин обратил внимание на блистательную игру Мирошниченко, ее талант и «внутреннюю культуру». По его словам, артистка за свою жизнь сумела добиться настоящей народной любви и профессионального признания.

Звезда фильмов «Дяда Ваня» и «Я шагаю по Москве» ушла из жизни на 82-м году. Источник 5-tv.ru уточнил, что умерла она «не приходя в сознание».

Ранее она была госпитализирована, предположительно, с тяжелой формной вирусного заболевания. В больнице она пережила остановку сердце, однако врачи сделали невозможное — запустили его заново. Последние дни она провела под аппаратом ИВЛ. К сожалению, спасти ее снова уже не удалось.

Ранее 5-tv.ru писал, что Никита Михалков рассказал о жертве Мирошниченко во имя таланта и энергии.