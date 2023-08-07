Какие успехи достигли российские силы на этом участке фронта?

Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на харьковском направлении, пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, что российским силам удалось взять под контроль несколько населенных пунктов. Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Прежде начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российские бойцы захватили семь опорных пунктов боевиков ВСУ в районе населенного пункта Ольшаны, расположенного в Харьковской области.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ узнают о проведении контрнаступления из TikTok.