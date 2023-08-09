Подлетают моментально: российские FPV-дроны громят технику ВСУ в Запорожье

Эфирная новость 63 0

Минобороны показало кадры работы FPV-дронов в Запорожье

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Технологии, используемые армией России, не оставляют националистам ни единого шанса.

На Запорожском направлении наши военные активно громят украинскую технику, которая доставляет боевиков ВСУ на передовую. На кадрах, которые публикует Минобороны, в дело вступают ударные FPV-дроны.

Сначала операторы выбирают цель, потом боевые аппараты моментально подлетают и наносят по технике противника точные удары. В итоге украинские подразделения лишились бронированных автомобилей и машин повышенной проходимости.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
Спецоперация
9 авг
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
9 авг
Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Горьковский
9 авг
«Народный фронт» совместно с именитыми врачами открыл спецсбор «Военным медикам»
9 авг
ВСУ попытались атаковать хранилище с ядерным топливом на ЗАЭС
9 авг
При обстреле Петровского района Донецка погибла четырехлетняя девочка
9 авг
Российские военные улучшили тактическое положение на купянском направлении
9 авг
«В специальном формате»: Зеленский провел ставку для обсуждения контрнаступления
9 авг
Тяжелая фаза: на Западе предрекли трудный период для Украины
9 авг
Большая угроза: боевики ВСУ пожаловались на мощное оружие армии России
9 авг
Шойгу назвал преступлением решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы
+23° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
97.40
1.32 106.89
1.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Михалков напомнил Западу о «человеческом зоопарке» на территории Европы
19:08
«С благодарностью»: дочери гендира «Пиро-Росс» звонят из Украины после взрыва
19:04
Новые правила: как теперь будет проходить процедура УЗИ
18:55
«Серьезные риски»: Шойгу назвал тотальный объем помощи Украине от Запада
18:47
Казарновская раскрыла секрет популярности SHAMAN: Подобрал код
18:39
Ловушка из мусора: как на Сахалине помогают попавшим в беду морским котикам

Сейчас читают

Ждет четвертого ребенка? Анна Седокова предъявила беременный живот
Умерла получившая огромное количество ожогов во время взрыва в Сергиевом Посаде
Пятидневная война: 800 бойцов пошли против 12-тысячной группировки Грузии
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку