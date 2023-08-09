Подлетают моментально: российские FPV-дроны громят технику ВСУ в Запорожье

Технологии, используемые армией России, не оставляют националистам ни единого шанса.

На Запорожском направлении наши военные активно громят украинскую технику, которая доставляет боевиков ВСУ на передовую. На кадрах, которые публикует Минобороны, в дело вступают ударные FPV-дроны.

Сначала операторы выбирают цель, потом боевые аппараты моментально подлетают и наносят по технике противника точные удары. В итоге украинские подразделения лишились бронированных автомобилей и машин повышенной проходимости.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.