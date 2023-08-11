СК предъявил заочное обвинение экс-командующему сухопутными войсками ВСУ Попко

В России предъявлено заочное обвинение бывшему командующему сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергею Попко. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК).

Его обвиняют в зверствах против мирных жителей в Донбассе в период с марта 2016-го по август 2019 года.

«В результате его преступных действий получили ранения и погибли свыше 180 человек, в том числе несовершеннолетние, разрушены или частично повреждены более 370 объектов гражданской и критически важной инфраструктуры Донбасса», — уточнили в СК.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина до начала российской специальной военной операции получила оружие от 20 стран, включая 16 членов НАТО.