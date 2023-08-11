На Украине сообщили о взрывах в Киеве
На всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Mahmoud Issa
Взрывы слышны в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщают местные издания.
Немногим ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога. При этом о возможных ударах со стороны российской армии в Минобороны сегодня пока не сообщали.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате ночной атаки уничтожена нефтебаза в Ровенской области Украины.
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