«Медленно, но неустанно»: Кулеба назвал главную проблему в контрнаступлении ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Кулеба назвал сильную оборону ВС РФ главной проблемой контрнаступления ВСУ

«Медленно, но неустанно»: Кулеба назвал главную проблему в контрнаступлении ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Ситуация для боевиков развивается не лучшим образом. Это признает и сам киевский режим.

Назван причина того, почему украинское так называемое контрнаступление двигается «медленно, но неустанно». Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба испанской газете Mundo.

Он назвал главную, но очевидную проблему для боевиков.

«Самые большие проблемы — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — сказал Кулеба.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные поразили пункт временной дислокации иностранных наемников ВСУ.

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