Украинские боевики пытались навести понтонную переправу вблизи поселка Урожайное в Донецкой народной республики (ДНР) через реку Мокрые Ялы. Но их планам не суждено было сбыться. Артиллеристы из группировки войск «Восток» уничтожили сооружение Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Известно, что украинские военные действовали западнее Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Артиллерийским огнем понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнем уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного», — рассказал начальник пресс-службы.

При этом ВСУ продолжали свои тщетные попытки проводить атаки в направлении Урожайного и Старомайорского. Но российские бойцы при помощи артиллерии и авиации ликвидировали подразделения националистов. Противник понес потери в живой силе и технике.

А северо-западнее Новодонецкого российскими силами была уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы американского производства.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские десантники уничтожили танк ВСУ с помощью БПЛА.