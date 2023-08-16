Здания школы и ДК повреждены после обстрела ВСУ Брянской области
Пострадавших среди мирного населения нет.
Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин
Боевики киевского режима снова обстреляли Брянскую область. В этот раз под снарядами оказалось село Куршановичи, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате пострадавших нет.
«Повреждены пять жилых домов, здание школы и дома культуры. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — добавил Богомаз.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области.
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