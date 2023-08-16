Украинские диверсанты уничтожены при попытке проникнуть в Брянскую область
У них были обнаружены дроны с наклейками «Собственность ФСБ России».
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Четыре украинских диверсанта уничтожены при попытке проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.
Уточняется, что неонацисты пытались проникнуть на территорию в Стародубском районе. После ликвидации группы были обнаружены дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Таким образом, преступники готовили провокации и диверсионные акции на территории страны.
Днем ранее, 15 августа, губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Российские военнослужащие действовали в команде с сотрудниками ФСБ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима снова обстреляли Брянскую область. В этот раз под снарядами оказалось село Куршановичи.
- 16 авг
- Идут танки: экипажи Т-90 громят националистов на запорожском направлении
- 16 авг
- Российские военные улучшили позиции на купянском направлении
- 16 авг
- Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР
- 16 авг
- Сальдо: ВСУ потеряли до 100 боевиков при попытках переправиться через Днепр
- 16 авг
- «Есть разногласия»: контрнаступление ВСУ вызвало раскол в украинском руководстве
- 16 авг
- Минобороны сообщило о сбитом в Крыму беспилотнике ВСУ
- 16 авг
- В считанные мгновения: как FPV-дроны уничтожают украинские танки
- 16 авг
- «Не хотят быть пушечным мясом»: боевики ВСУ отказалась наступать под Запорожьем
- 16 авг
- Здания школы и ДК повреждены после обстрела ВСУ Брянской области
- 16 авг
- Украина бросила в бой последнее крупное резервное подразделение
Читайте также
47%
-0.72 105.66
-0.91
Нашли ошибку?