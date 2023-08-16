Украинские диверсанты уничтожены при попытке проникнуть в Брянскую область

Четыре украинских диверсанта уничтожены при попытке проникнуть в Брянскую область. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

Уточняется, что неонацисты пытались проникнуть на территорию в Стародубском районе. После ликвидации группы были обнаружены дроны с наклейками «Собственность ФСБ России» и российской символикой. Таким образом, преступники готовили провокации и диверсионные акции на территории страны.

Днем ранее, 15 августа, губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что ВС РФ отразили попытку диверсионно-разведывательной группы ВСУ проникнуть на территорию Брянской области. Российские военнослужащие действовали в команде с сотрудниками ФСБ.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики киевского режима снова обстреляли Брянскую область. В этот раз под снарядами оказалось село Куршановичи.