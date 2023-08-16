Собянин назвал число сражающихся в зоне СВО москвичей

Собянин: порядка 45 тысяч москвичей сражаются в зоне спецоперации
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Много добровольцев отправились на фронт из столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в зоне спецоперации сейчас борются с националистами порядка 45 тысяч жителей города. Об этом градоначальник рассказал на полях Всероссийского форума «Территория смыслов».
«45 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне СВО», — сказал Собянин.
Мэр отметил, что порядка 20 тысяч из них являются добровольцами, а еще около пяти тысяч — профессиональные военные.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении.
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