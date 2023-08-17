Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами

Объект был ликвидирован высокоточным российским ударом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Gene Blevins; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны показало кадры уничтожения украинского воинского эшелона с боеприпасами в Днепропетровской области. Вражеская цель была ликвидирована на станции Межевая с помощью ракетного удара.
На опубликованном видео показан момент взрыва в результате прилета снаряда. С высоты птичьего полета прекрасно видно масштаб нанесенного ущерба — украинский поезд охватывают языки пламени, а над ним поднимается густой столб дыма, который ветром разносится по местности.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что штурмовые отряды ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в ДНР.
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