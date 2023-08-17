В Германии начали обучать боевиков ВСУ управлению Leopard

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Тренировки проходят на полигоне в районе города Клитц.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Несмотря на огромные потери западной техники на Украине, страны НАТО готовы поставлять новые партии для того же контрнаступления, о провале которого теперь в открытую говорят не только в США, но и Европе. Германия начала обучение группы украинских боевиков на устаревших танках Leopard 1.

Тренировки проходят на полигоне в районе города Клитц. Впрочем, говорят аналитики, этот курс обучения не имеет практического значения, только имиджевое.

Обещанная Киеву партия в 32 танка Leopard 1 ситуацию для украинцев не изменит. Зато Берлин «отчитается» перед США и европейскими партнерами по НАТО.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что «героический» ролик боевиков ВСУ пошел не по плану.

Тема:
Спецоперация
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В Германии начали обучать боевиков ВСУ управлению Leopard

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