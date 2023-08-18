Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области
Цель была определена благодаря данным разведподразделения группировки «Днепр».
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Высокоточный ракетный удар уничтожил ангар с техникой и боеприпасами ВСУ, который оборудовали на окраине поселка в Днепропетровской области.
На кадрах, опубликованных нашим Минобороны, видно, как взрывается арсенал — в небо поднимаются клубы дыма. Сообщается, что цель была определена благодаря данным разведподразделения группировки «Днепр».
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские морпехи ошеломили боевиков ВСУ внезапным ударом в зоне СВО.
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