Ангар с техникой ВСУ уничтожили ракетным ударом в Днепропетровской области

Высокоточный ракетный удар уничтожил ангар с техникой и боеприпасами ВСУ, который оборудовали на окраине поселка в Днепропетровской области.

На кадрах, опубликованных нашим Минобороны, видно, как взрывается арсенал — в небо поднимаются клубы дыма. Сообщается, что цель была определена благодаря данным разведподразделения группировки «Днепр».

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские морпехи ошеломили боевиков ВСУ внезапным ударом в зоне СВО.