Что именно пострадало на железнодорожном вокзале?
Фото: Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Ночью Украина нанесла атаку беспилотником на железнодорожный вокзал в Курске. Но уже устранены главные последствия удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра», — сообщил глава Курской области.
Политик отметил, что на вокзале повреждены крыша, фасад и первая платформа. Также зал ожидания и пешеходный тоннель пострадали от взрывной волны. Но уже в скором времени пройдут ремонтные работы и все последствия атаки полностью устранят.
Из-за украинских террористов пострадало пять человек. Троих госпитализировали, чтобы провести осмотр.
Несмотря на атаку боевиков вокзал все равно продолжает свою работу. Сейчас посадка ведется со второй и третьей платформ.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.
Основные последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске устранены
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
Telegram / Роман Старовойт / gubernator_46
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