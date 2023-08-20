Основные последствия атаки беспилотника на вокзал в Курске устранены

Ночью Украина нанесла атаку беспилотником на железнодорожный вокзал в Курске. Но уже устранены главные последствия удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«В настоящее время на железнодорожном вокзале Курска устранены основные последствия ночного удара украинского беспилотника. Пожар был ликвидирован в 3:46 утра», — сообщил глава Курской области.

Политик отметил, что на вокзале повреждены крыша, фасад и первая платформа. Также зал ожидания и пешеходный тоннель пострадали от взрывной волны. Но уже в скором времени пройдут ремонтные работы и все последствия атаки полностью устранят.

Из-за украинских террористов пострадало пять человек. Троих госпитализировали, чтобы провести осмотр.

Несмотря на атаку боевиков вокзал все равно продолжает свою работу. Сейчас посадка ведется со второй и третьей платформ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что украинский беспилотник атаковал железнодорожный вокзал в Курске.