В Пентагоне озвучили условия для передачи Украине истребителей F-16
Киевский режим как никогда близок к заветной цели. Но пойдут ли власти на требования, которые выдвинут их союзники?
Фото: Reuters / Piroschka van de Wouw
Пентагон выдвинул свои требования к Украине, которые ей необходимо соблюдать для получения истребителей F-16. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что среди требований есть обучение английскому языку и логистика на земле.
«Чтобы трансфер третьей стороне был выполнен, должны быть соблюдены определенные критерии», — подчеркнула она.
США готовы помочь с обучением украинских летчиков, однако на Украине по-прежнему не определились с количеством людей, которым понадобится обучение. В любом случае, в Пентагоне не готовы приступать к делу, пока украинцы не научатся говорить по-английски, отмечено в официальном заявлении.
В то же время в НАТО заявили, что киевский режим получит истребители F-16 лишь при том условии, что будет использовать их для вытеснения российской армии с территории Украины.
Президент РФ Владимир Путин сообщил о начале спецоперации 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркнул, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну. Также страны «коллективного Запада» начали накачивать Украину вооружением и боеприпасами, отправлять военную технику.
Ранее 5-tv.ru писал, что Украина потребовала у США новое оружие.
- 22 авг
- «Радиоигры»: как ВСУ пытаются ввести в заблуждение российскую разведку
- 22 авг
- «Все замрет»: ВСУ предупредили об осложнении ситуации с наступлением зимы
- 22 авг
- В Пентагоне рассказали о «замечательном разговоре» Илона Маска с Путиным
- 22 авг
- В США запаниковали из-за грозного контрудара РФ: «Ущерб будет колоссальным»
- 22 авг
- Отвага в сердце: российские бойцы не дают шансов контратакам ВСУ
- 22 авг
- МО РФ: экипаж самолета Су-30СМ морской авиации уничтожил разведывательный катер ВСУ
- 22 авг
- Точным огнем: лучшее видео из зоны СВО за день
- 22 авг
- Долг каждого гражданина: Григорий Лепс выступил в Донецке перед бойцами СВО
- 22 авг
- Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16
- 22 авг
- Артиллерийская дуэль: атаки ВСУ на Артемовск успешно отражаются нашими бойцами
Читайте также
82%
0.74 102.57
1.09
Нашли ошибку?