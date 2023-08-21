«Цена заголовков»: как ВСУ попали под удар из-за публикаций СМИ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

Минобороны Украины: бригада ВСУ попала под удар из-за публикаций СМИ

«Цена заголовков»: как ВСУ попали под удар из-за публикаций СМИ

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Тема:
Спецоперация

Украинским изданиям напомнили об ответственности за публикацию данных о боевиках.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли огромные потери, попав под пять авиаударов за сутки в зоне спецоперации, после публикаций СМИ о месте дислокации. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

«Цена заголовков о том, куда переместили 82 бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде за сутки», — написал она.

Украинским СМИ министр напомнила, что за несанкционированное распространение информации об армии установлена уголовная ответственность, а именно — лишение свободы на срок до восьми лет.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные сбили украинский самолет Су-25 в районе населенного пункта Старорайское в Донецкой народной республике (ДНР).

Тема:
Спецоперация
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