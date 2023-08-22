Минобороны показало кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
В ведомстве отметили, что наводная цель пыталась отклониться от удара, но все равно была поражена.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Justin Stumberg
Появились кадры уничтожения у острова Змеиный быстроходного военного катера производства США с десантной группой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео предоставили в Минобороны РФ.
«Скоростная надводная цель, активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки», — подчеркнули в ведомстве.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные за сутки на купянском направлении отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
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