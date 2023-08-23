Безопасность превыше всего: как работают наши танкисты в Авдеевке

Эфирная новость 12 0

«Известия» показали работу российских танкистов на переднем крае Авдеевки

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Почти каждый боевой выезд сопровождается атакой дрона-камикадзе.

Наши военные на первое место всегда ставят безопасность личного состава. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин увидел, как танкисты отправляются на спецзадание. Его репортаж ведется с переднего края Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
23 авг
Кириенко побывал на линии боевого соприкосновения в Запорожской области
22 авг
Российские войска сбивают беспилотники, которых нет в списках помощи ВСУ
22 авг
Пентагон назвал условие обучения украинцев пилотированию F-16
22 авг
Дания приступила к обучению украинских пилотов на истребителях F-16
22 авг
Отодвинуть линию фронта: тяжелые бои продолжаются в районе Марьинки
22 авг
«Не надо было начинать»: в ВСУ признали провал контрнаступления
22 авг
«Самолет уязвим»: США предупредили Киев о проблемах в F-16
22 авг
Минобороны показало кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный
22 авг
Богомаз сообщил о попытке украинской ДРГ прорваться в Брянскую область
22 авг
«Можем выполнить желание»: Киев запросил новую помощь у Запада
+14° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
94.12
-0.02 102.75
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:43
Это прорыв? Ученые по данным из мозга восстановили песню Pink Floyd
3:27
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при попадании беспилотника в Сити
3:20
Корреспондент «Известий» сообщил о сбитых беспилотниках в Химках
3:16
У барной стойки: как Слава отдыхает с возлюбленным в Турции
3:14
План «Ковер» введен во всех аэропортах Москвы
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Пора переходить к действиям: 6 показателей, что вам пора открывать свое дело
Роман Костомаров впервые после болезни вышел на лед
«Северный поток — 2» не тронут: немецкий терминал перенесут отдельным газопроводом
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку