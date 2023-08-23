Безопасность превыше всего: как работают наши танкисты в Авдеевке
«Известия» показали работу российских танкистов на переднем крае Авдеевки
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Почти каждый боевой выезд сопровождается атакой дрона-камикадзе.
Наши военные на первое место всегда ставят безопасность личного состава. Корреспондент «Известий» Валентин Трушнин увидел, как танкисты отправляются на спецзадание. Его репортаж ведется с переднего края Авдеевки.
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