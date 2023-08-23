Бойцы группировки «Восток» уничтожили восемь опорных пунктов ВСУ за сутки

Российские военные за сутки уничтожили восемь опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

По его словам, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации нанесли огневое поражение противнику в районе Урожайного.

«Уничтожены три пункта временной дислокации боевиков, минометный расчет, пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ», — доложил Чехов.

Он добавил, что российская артиллерия нанесла удар по пункту ВСУ северо-восточнее Никольского и уничтожила пикапы с боевиками в районах совхоза «Октябрь» и Пречистовки в Донецкой народной республике (ДНР). Кроме того, районе Старомайорского российские военные уничтожили склад боеприпасов, четыре опорных пункта и места скопления живой силы противника. Огнем артиллерии была сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки.

Также в минувшие сутки экипажи самолетов Су-25СМ штурмовой авиации нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами С-13 по украинским позициям на краснолиманском направлении. После поражения цели экипажи выполнили противоракетный маневр с резким уходом самолетов на обратный курс и отстрелом тепловых ловушек, предназначенных для противодействия ракетам противника с тепловой головкой наведения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по данным Минобороны, в ночь с 22 на 23 августа была успешно пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку на Москву с помощью трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа.