«Искры надежды»: лидер группы «7Б» заявил об уверенности российских солдат в победе

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 20 0

Музыкант Иван Демьян рассказал, что его песни поднимают солдатам воинский дух

«Искры надежды»: лидер группы «7Б» заявил об уверенности российских солдат в победе

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Тема:
Спецоперация

Демьян регулярно общается в зоне СВО с бойцами и местными жителями.

Лидер группы «7Б» Иван Демьян заявил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации уверены в победе. Об этом сообщает издание «Абзац».

«В глазах у военных всегда искры надежды. Все уверены в нашей победе, что надо освободить русскую землю Донбасса. У них нет сломленного духа», — отметил музыкант.

Демьян рассказал, что он достаточно часто бывает на передовой с концертами для солдат. Исполнитель убежден, что искусство помогает военным в бою.

«Они идут в атаку с выборочными треками, которые поднимают им воинский дух. Мы ради делиться энергией», — поделился музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал, как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО.

Тема:
Спецоперация
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