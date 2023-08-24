«Искры надежды»: лидер группы «7Б» заявил об уверенности российских солдат в победе
Музыкант Иван Демьян рассказал, что его песни поднимают солдатам воинский дух
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Демьян регулярно общается в зоне СВО с бойцами и местными жителями.
Лидер группы «7Б» Иван Демьян заявил, что российские бойцы в зоне проведения спецоперации уверены в победе. Об этом сообщает издание «Абзац».
«В глазах у военных всегда искры надежды. Все уверены в нашей победе, что надо освободить русскую землю Донбасса. У них нет сломленного духа», — отметил музыкант.
Демьян рассказал, что он достаточно часто бывает на передовой с концертами для солдат. Исполнитель убежден, что искусство помогает военным в бою.
«Они идут в атаку с выборочными треками, которые поднимают им воинский дух. Мы ради делиться энергией», — поделился музыкант.
Ранее 5-tv.ru писал, как жена SHAMAN относится к его выступлениям в зоне СВО.
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