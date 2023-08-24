ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 87 0

Все снаряды достигли своей цели.

Фото, видео: © РИА Новости / Василий Батанов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Спецоперация

В ночь с 23 на 24 августа ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар был нанесен при помощи высокоточного оружия большой дальности морского и наземного базирования. В результате действий ВС РФ был поражен центр принятия решений ВСУ.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Тема:
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