Позиционный район врага был ликвидирован в Николаевской области.

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами. Кадрами из Николаевской области, где был уничтожен противник, поделилось Минобороны РФ.

«Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет», — рассказали в ведомстве.

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию, пункт управления и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, принадлежавшие ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный.