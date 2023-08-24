Российские Су-34 уничтожили украинские ЗРК С-300 управляемыми ракетами — видео

|
Рита Миронова
Рита Миронова 190 0

Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК С-300 в зоне спецоперации

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Позиционный район врага был ликвидирован в Николаевской области.

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) управляемыми ракетами. Кадрами из Николаевской области, где был уничтожен противник, поделилось Минобороны РФ.

«Позиционный район ПВО ВСУ был вскрыт и уничтожен истребителями-бомбардировщиками Су-34 ВКС России точными ударами с использованием управляемых ракет», — рассказали в ведомстве.

Российские военнослужащие уничтожили радиолокационную станцию, пункт управления и две пусковые установки ЗРК С-300ПС, принадлежавшие ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры уничтожения катера с десантом ВСУ у острова Змеиный.

Тема:
Спецоперация
24 авг
Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском
24 авг
Балицкий заявил о перегруппировке ВСУ вблизи Работино
24 авг
ВС РФ нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ
24 авг
Норвегия передаст Украине истребители F-16
24 авг
Власти КНДР обвинили США в разжигании ядерной катастрофы из-за помощи Украине
24 авг
Сдетонировал боекомплект: украинская батарея С-300 разбита в зоне СВО
24 авг
«Все кончено»: в США признали безвыходную ситуацию для ВСУ на фронте
24 авг
Два пункта временной дислокации ВСУ уничтожены в районе Григоровки и Уманского
24 авг
Марочко сообщил о поражении штаба ВСУ под Красным Лиманом
24 авг
«Толкаем Россию в руки Китая»: в США заговорили об отказе от помощи Киеву
+15° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
94.44
0.32 102.25
-0.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:00
Центробанк Турции поднял ключевую ставку до 25%
14:55
Шесть человек госпитализированы после ДТП на остановке в Калуге
14:51
Вдова Шатунова рассказала, когда и где певцу откроют памятник
14:40
Уникальные кадры: армия России захватила позиции ВСУ под Купянском
14:40
Стало известно о планах Эрдогана встретиться с Путиным в Сочи
14:38
Водитель без прав влетел в остановку в Калуге, пострадали около 10 человек

Сейчас читают

Тест: что изображено на известных картинах?
Блогера Каца* приговорили к восьми годам колонии за фейки о ВС РФ
Анатолий Васильев раскритиковал поведение Артемьевой за кулисами сериала «Сваты»
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России