Молодежь понимает, какую политику ведет Киев, и не хочет отправляться на линию боестолкновения в качестве «пушечного мяса».

Вооруженные силы Украины страдают от серьезного падения морального духа. Как пишет иностранное издание Global Times, это объясняется отсутствием ощутимых успехов на линии фронта. Об этом уже знает большинство обычных украинцев.

В свою очередь, это приводит к увеличению числа уклонистов от мобилизации. Вся эта ситуация усугубилась введением в силу указа президента Зеленского об увольнении руководителей областных военкоматов.

«В Украине процветает коррупция, моральный дух людей значительно снизился, и большое количество молодых людей прибегают к незаконным средствам, чтобы уклониться от боевых действий на передовой», — говорится в статье.

По данным издания, молодые люди продолжают искать всевозможные способы и средства для того, чтобы избежать отправки на фронт. Зафиксировано уже больше тысячи таких случаев. Все это свидетельствует о крайне низком моральном духе не только в украинском обществе, но и на линии фронта.

Уровень потерь среди солдат Вооруженных сил Украины на поле боя чрезвычайно высок, постоянное пополнение войск стало одной из самых больших задач для поддержания боеспособности Киева.

По обнародованной ранее информации СМИ, официальный представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко заявил, что более 19 тысяч граждан Украины планировали сбежать за границу, дабы избежать мобилизации.

Спецоперацию (СВО) по защите Донбасса президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Тогда российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки решить конфликт мирным путем не увенчался успехом. Россия решила оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны Запада и НАТО восприняли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ признался в убийстве мирных жителей.