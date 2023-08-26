Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 41 0

Правозащитник Лео Мухаммед: Россия всегда побеждала стремящихся ее уничтожить

Россия всегда побеждала: в Великобритании призвали не верить пропаганде

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Правозащитник Лео Мухаммед напомнил Западу о не самых приятных страницах в его истории.

Британский правозащитник Лео Мухаммед заявил, что Россия всегда побеждала тех, кто пытается ее уничтожить. Слова общественного деятеля приводит агентство РИА Новости.

Мухаммед подчеркнул, что Россия вела войны с IX века. При этом страна никогда их не проигрывала.

«На них постоянно нападали. Но русские всегда могли дать отпор тем, кто желал их уничтожить. Сегодня та же ситуация», — уверен правозащитник.

Он также отметил, что Россия, в отличие от западных держав, никогда не рассматривала народ Африки в качестве рабов. Правозащитнику крайне не нравится активная антироссийская политика, проводимая многими странами. Он призвал людей не верить транслируемой по телевидению пропаганде.

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