Офис Зеленского: союзники Украины разрешили ВСУ наносить удары по Крыму

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 13 0

Прежде за океаном придерживались другой позиции. Что изменилось?

Офис Зеленского: союзники Украины разрешили ВСУ наносить удары по Крыму

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Тема:
Спецоперация

Западные союзники Украины разрешили наносить удары по Крыму, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Сегодня уже консенсус абсолютный относительно того, что мы можем уничтожать все российское, например, в Крыму», — сказал он в эфире украинского телеканала «Рада».

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По его словам, еще год назад западные союзники придерживались по этому вопросу другого мнения — были против.

Последний раз Крымский мост (гражданский объект, между прочим) атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

При этом прежде сам Зеленский заявил, что Киев не намерен переносить боевые действия на территорию РФ, поскольку из-за этого есть риск остаться без союзников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему США не дают оценку атаке Украины по Крымскому мосту.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

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