«Мы живем на этом топливе»: Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием
Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием
Фото, видео: Telegram / Юта / utamusic_telegram ; 5-tv.ru
Певица черпает вдохновение с этих композиций и даже учится на них.
Юта назвала песни военных лет своим учебным пособием. Своими рассуждениями заслуженная артистка РФ эксклюзивно поделилась с автором и ведущей 5-tv.ru Светланой Шевченко.
«Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого жанра отдельного, как песни военных лет. <…> Мы живем на этом топливе сейчас, и как раз события перекликаются с событиями, которые проживали мои бабушка с дедушкой, они оба прошли войну», — отметила певица.
По признанию Юты, она черпает вдохновение с этих композиций и даже учится на них.
«Та простота, тот мелодизм, который заложен, тот уровень культуры. Тексты совершенно потрясающие. <…> Это учебное пособие для меня, как для автора», — рассказала певица.
Заслуженная артистка РФ убеждена, что в песнях военных лет заложены те качества, которые свойственны русскому человеку, — справедливость и милосердие. Композиции похожи друг на друга тем, что в каждой говорится о доме и близких людях, за мирную жизнь которых военнослужащие и идут на передовую.
«Мы никогда не начинали войн, мы всегда стояли на страже мира, и не только в рамках своей страны, а в рамках всего мира», — считает певица.
Ранее 5-tv.ru писал, как проходят выступления Юты в госпиталях для военнослужащих.
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