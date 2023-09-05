«Усеяны телами»: Рогов раскрыл, как ВСУ поступают с убитыми на поле боя

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Алина Крылова
Алина Крылова 95 0

Рогов: командование ВСУ запрещает забирать тела солдат с поля боя

«Усеяны телами»: Рогов раскрыл, как ВСУ поступают с убитыми на поле боя

Фото: www.globallookpress.com / Edgar GutiÃ©rrez

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Бесчеловечное поведение высшего командования вызывает недоумение у рядовых.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляет тела погибших солдат на поле боя, запрещая своим бойцам забирать их, чтобы похоронить. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По словам общественника, уже сейчас поля сражений «буквально усыпаны телами погибших военнослужащих из Украины». Но вместо того, чтобы хоронить своих солдат, военное командование «кошмарит» солдат с требованием экономить силы для вещей поважнее, чем траурные мероприятия.

«Их просто оставляют там как отработанный и уже ненужный биоматериал. Командование ВСУ запрещает проводить операцию, чтобы тела убитых забрать и предать земле», — рассказал Рогов.

Владимир Путин о контрнаступлении Украины: «Это не пробуксовка, это провал»

Контрнаступление украинских войск в Запорожской области началось 4 июня. Наиболее ожесточенные бои идут в районе сел Работино и Вербовое на Ореховском направлении, а также рядом с Урожайным на Времевском выступе. За три месяца украинские войска так и не сумели добиться сколько-нибудь стоящих результатов. 

Ранее 5-tv.ru писал, что солдаты ВСУ саботировали контрнаступление, провалившись в окоп на немецкой БМП. 

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