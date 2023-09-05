Угрожали и избивали: учитель из ЛНР стал свидетелем расправы боевиков ВСУ над сослуживцами

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Рита Миронова
Рита Миронова 15 0

РИА Новости: житель ЛНР стал свидетелем убийства украинских солдат сослуживцами

Угрожали и избивали: учитель из ЛНР стал свидетелем расправы боевиков ВСУ над сослуживцами

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Одного мужчину убили за то, что он не мог завести автомобиль.

Украинские боевики убили своих же сослуживцев, отступая из села Смоляниново в ЛНР. Подробностями жестокой расправы поделился свидетель инцидента — местный житель Виктор, работающий в селе учителем.

В беседе с РИА Новости он рассказал, что события 2022 года надолго остались в его памяти. В ту ночь, 26 февраля, он услышал выстрелы возле местного храма.

По его словам, боевики убили троих сослуживцев, но тело одного из них — убитого за то, что не смог завести автомобиль — оставили в кузове второй машины. Позже, когда украинцы уехали, Виктор смог подойти ближе и увидеть, что мужчине выстрелили в голову.

«Он не мог машину завести, они стояли, угрожали, толкали его, свои же украинские военные. На него кричали: „Заводи машину!“. Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел», — вспоминал свидетель.

Позже Виктор узнал, что убитый был 26-летним мужчиной, который не испытывал ненависти к России и пошел служить по контракту, чтобы через год попасть в пожарную часть и стать спасателем.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВСУ ударили по сослуживцам из-за попытки побега с позиций.

Тема:
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