«Делом доказал»: Прилепин поддержал выступление «Зверей» в Донбассе
Писатель Прилепин поддержал Рому Зверя после концерта в Донбассе
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Недавно Рома Зверь спел на передовой вместе со своим коллективом.
Писатель и литератор Захар Прилепин выразил поддержку знаменитой рок-группе «Звери» во главе с певцом Романом Билыком после выступления музыкантов на Донбассе. Об этом сообщает издание KP.RU.
Прилепин отметил, что своим поступком Билык продемонстрировал свою преданность Родине.
«Я считаю, что никаких серьезных вопросов к Роме быть не может. Он молодчина. Он делом доказал преданность Родине и своей армии. С запозданием? Ну а кто тут святой? Я напомню сталинские годы нашим „непрощенцам“: когда в Советскую Россию возвращали белогвардейца Куприна, белогвардейски настроенных Алексея Толстого и Александра Вертинского», — пояснил публицист.
Группа «Звери» в августе поставила общественность на уши, отправившись с гуманитарной поездкой в Донбасс. Там, в частности, гитарист Герман Осипов и солист Роман Билык устроили импровизированный концерт для батальона бойцов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс.
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