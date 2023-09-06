«Делом доказал»: Прилепин поддержал выступление «Зверей» в Донбассе

Недавно Рома Зверь спел на передовой вместе со своим коллективом.

Писатель и литератор Захар Прилепин выразил поддержку знаменитой рок-группе «Звери» во главе с певцом Романом Билыком после выступления музыкантов на Донбассе. Об этом сообщает издание KP.RU.

Прилепин отметил, что своим поступком Билык продемонстрировал свою преданность Родине.

«Я считаю, что никаких серьезных вопросов к Роме быть не может. Он молодчина. Он делом доказал преданность Родине и своей армии. С запозданием? Ну а кто тут святой? Я напомню сталинские годы нашим „непрощенцам“: когда в Советскую Россию возвращали белогвардейца Куприна, белогвардейски настроенных Алексея Толстого и Александра Вертинского», — пояснил публицист.

Группа «Звери» в августе поставила общественность на уши, отправившись с гуманитарной поездкой в Донбасс. Там, в частности, гитарист Герман Осипов и солист Роман Билык устроили импровизированный концерт для батальона бойцов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гитарист группы «Звери» впервые раскрыл детали поездки в Донбасс.