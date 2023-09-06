«Акты героизма»: в Кремле высоко оценили участие героев СВО в местных выборах

Может ли это повлиять на работу власти?

В этом году на местных выборах баллотируется большое число участников спецоперации России, и это высоко оценивается Кремлем. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Такая гражданская активность этих наших граждан, этих героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки», — прокомментировал он.

Официальный представитель Кремля также отметил, что пока сложно оценивать, повлияет ли эта тенденция на работу власти. Прогнозы делать преждевременно, однако ясно другое — активное участие российских военнослужащих на выборах скажется на их собственной жизни и повседневности.

Песков обратил внимание, что в своей гражданской позиции они продолжают доказывать свое мужество, патриотизм и проявляют «акты героизма».

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что подготовка к выборам вышла в регионах России на финишную прямую.